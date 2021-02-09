09 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.547 0.80 EURO 8,5980 0.77
USD 7,0970 0.34 ALTIN 421,300 1.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tarım Kredi'den açıklama geldi! 1,5 milyar lira...

AA |  09 Şubat 2021 Salı - 11:42 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 11:42

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından beklenen açıklama yapıldı. Üreticileri sevindiren haber geldi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Poyraz, geçen yıl 2,4 milyar liralık ürün alımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alımlarımız artarak sürecek, bu rakamı 2021 yılında 1,5 milyar lirası sözleşmeli üretim olmak üzere toplam 3,7 milyar liraya taşıyacağız." dedi.


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri  (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sürecinin, tarımsal üretim ve gıda arzının ne kadar stratejik öneme sahip  olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.
 
Tarladan sofraya gıda arzı zincirinin ülkeler için giderek daha önemli  hale geldiğini belirten Poyraz, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını sağlama  ve sürdürülebilir kılmanın yolunun tarımda millileşmeden geçtiğini ifade etti. 
 
Poyraz, son yıllarda yerli tohum ve traktör ile yeni sulama projeleri  gibi atılan adımların bu çerçevede sevindirici gelişmeler olduğunu dile getirdi.
 
Tarımsal üretimin bu denli hayati bir önemi bulunduğu bir dönemde  kurum olarak konuyu ulusal güvenlik meselesi şeklinde gördüklerini vurgulayan  Poyraz, tohumdan başlayarak tüm tarımsal girdi süreçlerinde buna göre adımlar  attıklarını kaydetti.
 
Poyraz, gıda arz güvenliğinin Tarım Kredi'nin 2023 tarım politikası  içinde öncelikli konularından birisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
 
"Gıda arzının yeterli düzeyde sağlanabilmesi, güvenli gıdalar  üretilmesi, üretilen gıdanın en uygun maliyetlerle tüketiciye ulaştırılması gibi  hususlar gıda arzı güvenliğinin en temel konularıdır. Geçmiş yıllarda yaşandığı  gibi belli ürünlerde arz fazlası ya da noksanlığı yaşanmaması, fiyat konusunda da  dalgalanmaların önüne geçilmesi için üretimde planlamanın yapılması zorunlu hale  gelmiştir. Bu konuyu bir süredir dile getiriyor ve çalışmalarımızı da bu yönde  planlıyoruz."
 
Poyraz, Türkiye'nin öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda bir makro  planlamanın yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Tohumdan sofraya kadar bütün  değerler zincirinin entegre olarak, birbirinden kopmaksızın uyumlu bir şekilde  çalışıyor olması lazım. Bizim bunu yapma noktasında bir hedefimiz, gayretimiz  var. Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olarak kendimizi bu önemli konuda  sorumlu hissediyoruz. Bu bilinçle ürün değerlendirme faaliyetlerini artırmak ve  sözleşmeli üretim modelini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz." ifadelerini  kullandı.
 
 Tarım Kredi yaklaşık 300 çeşit ürün aldı
 
Sözleşmeli üretim kapsamında 2020'de 400 bin ton ürünü, 9 bin 645  çiftçiden, 1 milyar lira bedelle aldıkları bilgisini veren Poyraz, yıl sonu  itibarıyla sözleşmeli üretim hedeflerini yakaladıklarını söyledi.
 
Poyraz, geçen yıl en az 300 çeşit ürünün kooperatifler tarafından  alındığını ifade ederek, 365 milyon lira karşılığı 280 bin ton arpa, 415 milyon  lira bedelle 210 bin ton yaş meyve sebze, 270 milyon lirayla 71 bin ton ayçiçeği,  285 milyon lira bedelle 180 bin ton dane mısır başta olarak üzere toplam 1 milyon  116 bin ton ürün alımı yapıldığını aktardı.
 
Ürün alımlarını hızlandırdıklarını vurgulayan Poyraz, şunları  kaydetti:
 
"Ürünlerin çiftçilerden direkt satın alınıp pazara ulaştırılmasında  önemli çalışmalar yapıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi görmek  için adımlar atıyoruz. 2017 yılında 453 milyon liralık ürün alımı gerçekleşti.  2018 yılında 800 milyon liralık, 2019 yılında 1 milyar 250 milyon liralık satın  alım yapılırken, 2020 yılı için 2,4 milyar liralık ürün alım rakamını yakaladık,  alımlarımız artarak sürecek. Bu rakamı 2021 yılında, 1,5 milyar lirası sözleşmeli  üretim olmak üzere, toplam 3,7 milyar liraya taşıyacağız."
 
Poyraz, çiftçilere üretim planlamasında rehberlik yapmak başta olmak  üzere üretim süreçlerindeki verimliliğini artıracak yapılanmayı hedeflediklerini  de sözlerine ekledi.
 
  
 
 
 
 

ETİKETLER

Tarım Kredi Tarım Kredi alım Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçi destek
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.