Tarım İşletmeleri (TİGEM) 145 personel alacak! İşte TİGEM personel alımı başvuru şartları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen kadrolarında 145 personel alacak. TİGEM personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, TİGEM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TİGEM personel alımı ilanı ve başvuru şartları...

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 145 personel alıyor. Resmi Gazete 'de yayımlanan TİGEM personel alımı ilanına göre, ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen kadrolarına yazılı ve sözlü sınav ile açıktan atama yoluyla personel alımı yapılacak. Peki, TİGEM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte TİGEM personel alımı ilanı ve başvuru şartları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personel alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ziraat mühendisi, veteriner hekim, tekniker ve teknisyen alacak.

TİGEM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 21.12.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile yapılacak.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da e-Devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

İlanda belirtilen bilgilere göre giriş sınavına katılmak isteyenlerin şu şartları taşımaları gerekiyor;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 (lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak,

TİGEM PERSONEL ALIMI SINAV YERİ VE TARİHİ

1) Giriş sınavının yazılı bölümü, 06.02.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara ’da tek oturumda yapılacaktır. Sınav, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşmakta ve sınav süresi 100 dakikadır.

2) Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, ilanda belirtilen mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 (ON) katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenir. Mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Genel Müdürlüğün ilan panosundan ve internet sitesinden ilan edilir. Ayrıca sınava kabul edilen adaylara elektronik ortamda bildirim yapılır.