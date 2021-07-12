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Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı! 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

AA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 8:59 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 8:59

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.


Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi ile 09 AEE 762 plakalı otomobil çarpıştı.
 
Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
 
İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
 

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Manisa Alaşehir kaza
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