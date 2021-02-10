10 Şubat 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.548 0.26 EURO 8,5570 -0.16
USD 7,0460 -0.32 ALTIN 417,770 0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tarım işçilerini taşıyan midibüsler çarpıştı: 2'si ağır, 9 yaralı

DHA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 18:03 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 18:03

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan iki midibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 9 kişi yaralandı.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Erzin ilçesi Mahmutlu Mahallesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Bülent Yıldız yönetimindeki 80 ACC 564 plakalı midibüs ile Vedat Dağkıran yönetimindeki 80 FL 211 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan işçilerden 9u yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olan 2 işçi ambulansla Erzin Devlet Hastanesine, diğer 7 yaralı ise Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
 

ETİKETLER

Hatay Erzin tarım işçileri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.