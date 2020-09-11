11 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.36 EURO 8,8550 0.56
USD 7,4730 0.33 ALTIN 467,440 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Çalışma Hayatı Haberleri »
  • Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel tayin sonuçları açıklandı! KPSS 2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama…

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel tayin sonuçları açıklandı! KPSS 2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama…

11 Eylül 2020 Cuma - 14:17 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 14:17

KPSS-2020/10 Tarım Bakanlığı sözleşmeli yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel tayin sonuçları sorgulama ekranı…


KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir, ifadesi kullanıldı.

KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçları

 

ETİKETLER

Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel tayin sonuçları KPSS 2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı yerleştirme sonuçları KPSS-2020/10 yerleştirme sonuçları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.