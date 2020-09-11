Tarım Bakanlığı sözleşmeli personel tayin sonuçları açıklandı! KPSS 2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama…

KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir, ifadesi kullanıldı.

KPSS-2020/10 Yerleştirme Sonuçları