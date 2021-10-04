Tarım Bakanlığı kura sonuçları listesi sorgulama: Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021 kura sonuçları nereden sorgulanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulaması başladı. Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi arama motorları aracılığıyla araştırılıyor. İşte Tarım Bakanlığı kura sonuçları hakkında merak edilenler…

Tarım Bakanlığı işçi alımı kura çekiliş sonuçları hakkında yapılan aramalar arttı. Personel alımı için aday başvuru yapan adaylar arasında, kazanan isimleri noter huzurunda çekilen kura ile belli olacak. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10:00'da başlayan çekilişle Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları netleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 118 işçi için sonuçlar tarimorman.gov.tr adresinden belli olacak. Tarım Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Tarım Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama…

TARIM BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA: AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın kura sonuçları isim listesi henüz belli olmadı. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak çekilişin ardından liste tarimorman.gov.tr adresinden duyurulacak.

HANGİ KADROLARDA ALIM OLACAK?

İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

İşçi olarak alınacaklarda;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabuledilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,

9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvanbakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemiolmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). Şartları aranır.