Tarım bakanlığı hile yapan firmalar 2020 – Tarım bakanlığı ifşa listesi 2020 (Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı!)

Tarım bakanlığı hile yapan firmalar listesi paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 136 ürünü açıkladı. İstanbul'da yer alan üç firma Pişmiş Et Tantuniye, Dana Köfte'ye ve Çiğ Tavuk Dönere At ve Eşek Eti katmış. İstanbul'da yer alan üç firma Pişmiş Et Tantuniye, Dana Köfte'ye ve Çiğ Tavuk Dönere At ve Eşek Eti katmış. Açıklanan listeye bakıldığında 3 firma vatandaşa at ve eşek eti yedirmiş. Tarım bakanlığı hile yapan firmalar ifşa listesi…

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmalar paylaşıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bakanlığı yaptığı açıklamada, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünün listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi. İşte Tarım Bakanlığı hileli ürünler ifşa listesi…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, TAĞŞİŞ VE TAKLİT YAPAN 136 ÜRÜNÜ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş ve taklit yapan 163 ürünü açıkladı. Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada, ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulduğu açıklandı.

Bakanlığımızın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulamamız ile;

Bakanlıkla yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğunu ifade edilen açıklamada, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünün listesinin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

2012 YILINDAN BERİ 3492 PARTİ TÜKETİCİYE SUNULDU

2012 yılından bu yana 1551 firmaya ait 3492 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulduğu hatırlatıla açıklamada, ‘’gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığımız, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir’’ denildi.

TARIM BAKANLIĞI HİLELİ ÜRÜNLER İFŞA LİSTESİ