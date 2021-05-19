Tarım Bakanlığı 2 bin işçi alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı şartları belli mi?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini açıkladı.

Tarım Bakanlığı 2 bin işçi alımı yapacak. Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, ikinci güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadeleri ile paylaştı.

Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar.

Şartlar ve alım detaylarına ilişkin detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.