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Tarım Bakanlığı 2 bin işçi alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı şartları belli mi?

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 14:48 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 14:48

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam edeceklerini açıkladı.


Tarım Bakanlığı 2 bin işçi alımı yapacak. Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüze orman yangınları ile mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılmak üzere 2 bin geçici işçi istihdam ediyoruz. Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklardır" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, ikinci güzel haberi ise, "Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup, işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar" ifadeleri ile paylaştı.

Ayrıca 5620 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuzda görevli geçici işçilerin 4 ay daha ilave süre uzatımı da yine Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış olup işçilerimiz 9 ay 29 gün çalışacaklar.

Şartlar ve alım detaylarına ilişkin detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

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