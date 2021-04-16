Tarım Bakanı Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yaptı. Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

Ankara'dan Şırnak'a giden ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yer aldığı uçak arızalanarak Malatya Erhaç Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Olay sırasında kaydedilen görüntülerde pilotun, "Sol motor jeneratörü arızalandı" dediği duyuluyor.

Pilotluk eğitimi olan ve uçak uçurabilen Tarım Bakanı Pakdemirli, sol motordaki arızayı camdan inceleyip, pilotlara talimat verdi. Uzun menzilli bir uçak olan jet, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait. Uçuşun büyük bir kısmı seyredilmişken, sol motorun jeneratörünün arızalı olduğu anlaşıldı. Tek motorla da uçuşun tamamlanabileceği belirtirken, uçakta bulunanları tehlikeye atmamak için acil iniş kararı alındı.