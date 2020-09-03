Tarikat liderinin istismarı sonrası Diyanet'ten sert açıklama! 'Şeref yoksunu...'

Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban (58), bir müridinin 12 yaşındaki kızını istismar ettiği iddiasıyla tutuklanması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama geldi. Diyanet'ten yapılan açıklamada "Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir" denildi.

Fatih Nurullah takma adlı sözde tarikat lideri Eyüp Fatih Şağban'ın 12 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etmesi sonrası Diyanet'ten açıklama geldi. Vahim olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bir açıklama yapılarak, “Çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir” denildi.

"EN AĞIR CEZA VERİLECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR'

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz. Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle, şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz;

Allah’ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.

İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.