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Tarık Emir Tekin, sevgilisini öpücüklere boğdu!
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsız'de yer alan Tarık Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile Bodrum'da görüntülendi. Kendilerini serin sulara bırakan çiftten Tekin, Sofia'yı öpücüklere boğdu.
Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu 24 yaşındaki Tarık Emir Tekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.
Şevval Sam'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu 24 yaşındaki Tarık Emir Tekin, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı.