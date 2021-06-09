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Tarihte ilk kez oldu! Resmi para birimleri artık Bitcoin oldu

AA |  09 Haziran 2021 Çarşamba - 19:09 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 19:09

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke oldu.


Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  Bitcoin'in ülkede yasal hale gelmesini tarihi bir karar olarak değerlendirdi.
 
 Bukele, "Bitcoin yasası az önce nitelikli çoğunluk tarafından kabul  edildi. Tarihi bir gün, 84 oydan 62'sini aldı." ifadesini kullandı.
 
Böylece El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal hale getiren  ilk ülke olarak tarihe geçti.
 
Ülkede tartışmalara neden olan karar sosyal medyada çoğunluk  tarafından destek bulurken, önemli bir kitle ise yasaya temkinli yaklaşıyor.
 
Bukele, nüfusun yüzde 70'inin finansal hizmetlere erişiminin  olmadığını, kripto para birimi sayesinde banka hesabı olmayan nüfusun finansal  olanaklara sahip olacağını söyledi.
 
Bukele, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada Bitcoin önerisinin ülkede  yasalaşması halinde El Salvador'un dünyanın en önemli para merkezlerinden biri  haline dönüşeceğini belirtmişti.
 
Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların ülkelerine yılda 6 milyar  dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para transferini  kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten  fayda sağlayacağını kaydetmişti.

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