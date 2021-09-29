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Tarihi zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'den ilk açıklama!

29 Eylül 2021 Çarşamba - 17:27 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 17:27

Rusya'nn Soçi kentinde gerçekleşen kritik zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'den ilk açıklama geldi.


Rusya'nn Soçi kentinde gerçekleşen kritik zirve sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin'den ilk açıklama geldi.
 
Putin yaptığı açıklamada, " Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti, temasta olacağız." dedi.

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Soçi Rusya Putin Erdoğan
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