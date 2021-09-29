Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirve sonrası, 'Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık.' açıklamasında bulundu. Erdoğan ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti.
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- Tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik
29 Eylül 2021 Çarşamba - 17:32 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirve sonrası, 'Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık.' açıklamasında bulundu. Erdoğan ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti.
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