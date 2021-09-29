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Tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Verimli bir görüşme gerçekleştirdik

29 Eylül 2021 Çarşamba - 17:32 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 17:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirve sonrası, 'Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık.' açıklamasında bulundu. Erdoğan ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zirve sonrası, 'Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık.' açıklamasında bulundu. Erdoğan ev sahipliği için Putin'e teşekkür etti.
 

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