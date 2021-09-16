Tarihi Zeyrek Evleri yenilenerek özüne dönüyor!

10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip Fatih’te, geleneksel mimarimizin izlerini yansıtan Zeyrek ve Cibali’deki evler, yenileniyor.

UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne 1985 yılında alınan Zeyrek ve Cibali’deki sivil mimarlık örneği ahşap evlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve içinde bulunduğu tarihi çevreyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla Fatih Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

Kültürel mirasımızın ahşap her unsuruyla ilgili bakım ve onarımlar Geleneksel Ahşap Atölyesi’ndeki profesyonel ekipler tarafından yapılıyor.

Zeyrek Bölgesi’nde ilk etap için tespit edilen 11 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının 5 tanesinde cephe sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.



Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek şunları söyledi:“ İstanbul’un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali’deki kültürel varlıklarımızı korma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor.

Mahalle sakinlerimizin bu faaliyetlerimizden oldukça memnun olduklarını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihî mahallelerimizi her geçen gün daha yaşanılabilir hâle getireceğiz.”