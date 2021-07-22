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Tarihi yeniden yazacak keşif! Çoban böyle buldu: Peynir tatlısı ve...
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve bir çoban tarafından keşfedilen mağarada M.Ö. 10 bin yıllarında yapıldığı tahmin edilen bir yiyecek bulundu. Reçine ile kaplandığı için günümüze kadar bozulmadan geldiğini belirten uzmanlar, yiyeceğin 'Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısına' benzerliğine dikkat çekti.