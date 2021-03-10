Tarihi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: 16 bin kişiye istihdam sağlanacak...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE YAKIN ZAMANDA NÜKLEER TEKNOLOJİLERE ADINI YAZDIRAN ÜLKE OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önce iki ülkenin bakanları açıklamada bulundu. Rus Bakan, "2010 yılında projenin yeniden çalışması oldu. Nisan 2018'de birinci ünitenin lisansı verildi. Enerji alım satımları ve bağlantı sözleşmeleri imzalandı. Önemli bir çalışma oldu. Bizim açımızdan. Birçok imkana eriştik. Biz çok çalışma yapıyoruz. Yeni sistemler kuruluyor. Bu yıl içinde artık reaktörün gövdesini montajlayacağız. Türk işyerleri tarafından ilgi ile izlendiğini görüyoruz. Bu şirketler malzeme hizmeti veriyor. 2 milyar dolardan fazla hizmet ve mal alımı yapılıyor. Sayın devlet başkanlarımız önemli bir hususa değineceğim. Akkuyu gezegenimizin en büyük nükleer inşaatıdır. Anlaşmamıza göre personel kazanılmasına devam edilecek. Yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Hep birlikte çalışmalara devam etmek istiyoruz. 3. üniteye başlanması kutlu olsun" dedi.

Bakan Dönmez, "Bugün nükleer enerji yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından birini daha geride bırakıyoruz. 3. reaktör temeli ile bir adım daha hedefimize yaklaştık. Akkuyu Nükleer Santrali 2023'te enerji üretmeye başlayacak. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmaya devam ediyoruz. Kaynak çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji öncelikli hedeflerimiz arasında. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda Sıfır emisyon değeri ile elektrik üretecek. Yıllık 128 milyon ton karbon emisyonunu engelleyecek. İnşaat aşamasında 16 bin işçimiz sahada ter dökecek. 4 bin kişiyi istihdam edeceğiz tamamlandığında. Nükleeri sadece elektrik değil, savunma sağlık uzay alanlarındaki başarımızı bir adım daha nükleerle taşıyacağız. Nükleer teknolojiyle 6 milyar dolarlık yerli katkı planlıyoruz. Türkiye yakın zamanda nükleer teknolojilere adını yazdıran ülke olacak" açıklamasında bulundu.