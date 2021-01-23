Tarihi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Geçen sene İslamabad'da yaptığımız görüşmelerile yeni boyutlar kazanan iki ülke işbirliği güçlenmeye devam edecektir. Savunma sanayii alanında Pakistanlı kardeşlerimiz ile çok ciddi bir potansiyelimizin olduğunu biliyoruz.
Son yıllarda yaşadığımız hadiseler bize şu gerçeği tekrar göstermiştir. Savunma alanında güçlü, teknoloji alanında bağımsız olmayan milletlerin geleceklerine umutla bakabilmeleri mümkün değildir.
Türkiye he milli güvenliğini sağlamak hem de dostlarına yardım edebilmek için milli caydırıcılığını en üst seviyede tutmak zorundadır.
Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Parasını verdiğimiz uçaklarımızı bile alamadık. O dönem verilmeyen uçaklarımızın sakladıkları hangarların parasını ödemek zorunda kaldık.
Biz iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan milletiz. Biz 83 milyon vatandaşımız ile milyonlarca kardeşimizin sorumlluğunu da taşıyan bir ülkeyiz.
2002 yılından itibaren savunma sanayiinde millilik ve yerlilik oranının azami seviyeye çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hamdolsun, meyvesini de aldık.
Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni proje başlattık. Bütçesi 5.5 milyar doları bulan savunma bütçelerini 11 kat artırdık.
75 milyar dolarlık bir büyüklüğün üzerine ulaşıyoruz. Yıllık ciro rakamımız 11 milyar doları buldu.
Askeri gemi inşa sektöründe ise 3 milyar doları bulan 130 adet deniz platformu ihraç ettik. 4 yıl önce dünyanın en güçlü savunma şirketleri listesinde 2 firmamız varken, şimdi 7 şirket ile temsil ediliyoruz.
İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, TİHA üretiminde dünyanın 3, 4 ülkesi arasındayız. Nereden nereye...
İçimizdeki hainlerin tüm karalamalarına rağmen silahlı insansız hava araçlarımız dünyada gıpta ile takip ediliyor.
İnsansız hava araçları savaşların akışını artık değiştiriyor. SİHA'ların göz dolduran başarıları ile birlikte ülkemizin diğer üretim ürünlerine de ilgi artıyor.
Ülkemiz uygulanan gizli ve açık ambargoları kendi aşabilen bir noktada. Öyle bir noktaya gidiyoruz ki, hiç istemeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı.
Bugüne kadar yapılan çalışmaların başarısını kurumlarımız arasındaki işbirliğini geliştirmeye borçluyuz. Kamu, özel sektör, üniversite ayrımına gitmeden tüm imkan ve bilgi birikimimizi en etkin şekilde yürütmeye çalıştık.
Kurumlarımızın verimliliklerini artırma noktasındaki eksiklikleri süratle gidermeliyiz. Mükerrer işlerin yapılmasına izin vermemeli, israfa müsaade etmemeliyiz.
Muadil ürünler konusunda milli kuruluşlarımızı tercih etmek birinci önceliğimizdir.
Ülkemizin ilk milli fırkateyni İstanbul'u bugün su ile buluşturuyoruz. Korvet sınıfındaki MİLGEM'lerde yerlilik oranı yüzde 70'lerde. İstanbul isimli fırkateynimizde bu oranı yüzde 75'in üzerine çıkarmak memnuniyet verici.
İstanbul fırkateynimizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mıza kazandırmak istiyoruz.
Gökdeniz füzemizi ilk defa İstanbul Fırkateyni ile kullanacağız. MİLGEM istif sınıfı gemilerimizin, ada sınıfı gemilerimizden farkları hava savunma kabiliyetlerinin artırılmasıdır.
İlk milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı devreye almaya başladık. Bu gemilerimizde de aktif olacak. Test ve eğitim gemimiz Ufuk'u, yine SİHA, İHA ve helikopterlerimizi üzerine kondurabileceğimiz hücum gemimizi Deniz Kuvvetleri'mize kazandıracağız.
Yeni tip 6 denizaltımızı Piri Reis'ten başlayarak her yıl bir tane olacak şekilde devreye alacağız. MİLGEM istif sınıfında 6,7,8'inci fırkateynelerin sürecini de yakında başlatıyoruz.
Yerli ve milli uçak gemimiz bizi en üst lige taşıyacaktır. Görüşmeleri yapıyoruz. En kısa zamanda adımımızı atacağız.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız.