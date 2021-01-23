Tarihi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçen sene İslamabad'da yaptığımız görüşmelerile yeni boyutlar kazanan iki ülke işbirliği güçlenmeye devam edecektir. Savunma sanayii alanında Pakistanlı kardeşlerimiz ile çok ciddi bir potansiyelimizin olduğunu biliyoruz.

Son yıllarda yaşadığımız hadiseler bize şu gerçeği tekrar göstermiştir. Savunma alanında güçlü, teknoloji alanında bağımsız olmayan milletlerin geleceklerine umutla bakabilmeleri mümkün değildir.

Türkiye he milli güvenliğini sağlamak hem de dostlarına yardım edebilmek için milli caydırıcılığını en üst seviyede tutmak zorundadır.

Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Parasını verdiğimiz uçaklarımızı bile alamadık. O dönem verilmeyen uçaklarımızın sakladıkları hangarların parasını ödemek zorunda kaldık.

Biz iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan milletiz. Biz 83 milyon vatandaşımız ile milyonlarca kardeşimizin sorumlluğunu da taşıyan bir ülkeyiz.

2002 yılından itibaren savunma sanayiinde millilik ve yerlilik oranının azami seviyeye çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hamdolsun, meyvesini de aldık.

Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni proje başlattık. Bütçesi 5.5 milyar doları bulan savunma bütçelerini 11 kat artırdık.

75 milyar dolarlık bir büyüklüğün üzerine ulaşıyoruz. Yıllık ciro rakamımız 11 milyar doları buldu.

Askeri gemi inşa sektöründe ise 3 milyar doları bulan 130 adet deniz platformu ihraç ettik. 4 yıl önce dünyanın en güçlü savunma şirketleri listesinde 2 firmamız varken, şimdi 7 şirket ile temsil ediliyoruz.

İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, TİHA üretiminde dünyanın 3, 4 ülkesi arasındayız. Nereden nereye...