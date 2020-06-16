16 Haziran 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.025 1.34 EURO 7,7560 0.35
USD 6,8330 0.04 ALTIN 379,930 0.38
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tarihi surlarda çökme tehlikesi! Yol trafiğe kapatıldı

DHA |  16 Haziran 2020 Salı - 11:17 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 11:17

İstanbul'un tarihi surlarında meydana gelen çökmenin ardından Sulukule Caddesi trafiğe kapatıldı


İstanbul'un tarihi surları günümüzde artık ayakta kalma savaşı veriyor.  Surların Sulukule Caddesi bölümünde geçtiğimiz gece kısmi çökme meydana geldi.
 
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.  Daha önce taş parçalarının düşmesine karşı önlem olarak surlara asılan filenin de yırtıldığı görüldü.
 
 
İncelemenin ardından Sulukule Caddesi trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yola barikatlar ve sac levhalar konularak trafiğe kapatılan yola 'Yıkılma tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır' tabelası asıldı. Kapatılan yol ve surlar havadan da görüntülendi.
 

ETİKETLER

İstanbul Sulukule Tarihi surlar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.