Tarihi skandalda 'gizli madde' ifşa oldu! İşte rüşvet...

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında geçen hafta varılan skandal anlaşmanın detayları ortaya çıkıyor.

Netanyahu gizli maddeyi sakladı mı?

İsrail'den Haaretz gazetesi adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberde İsrail'in BAE ile vardığı anlaşma konusunda üst düzey savunma yetkililerini bilgilendirmediği iddiasına yer verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, kendisinden sonra Başbakanlık görevini devralacak olan Savunma Bakanı Benny Gantz ile Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'nin, detayların önceden kamuoyuna yansımaması için anlaşma sürecinin dışında bırakıldığını itiraf etmişti.