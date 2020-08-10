Tarihi han satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Türkiye Han satışa çıkarıldı. Toplam alanı 763 metrekare olan hanın ihalesi 9 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

42 milyon lira değerindeki hanın satışı, İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından gerçekleştirilecek.

TESCİLLİ ANIT ESER

Han zemin artı asma kat ve üzerinde 4 normal kat ile teras kattan meydana geliyor. Hanın mahallinde yapılan tespite göre, zemin katta yol cepheli konumda iki tanesi işyeri, bina ana girişinden geçilen bir adet depo ve giriş holünde çay ocağı, asma katında iki tanesi müşterek kullanılan toplam dört depo, normal katlarında kat koridorundan geçişli işyeri mahalleri olmak üzere binada toplam on dokuz adet bölüm ve katların ortak kullanım alanında tuvalet bulunuyor.

Tescilli anıt eser vasfındaki Türkiye Han, merkezi sistem kalorifer ısıtmalı, asansörlü, duvarları sıvalı-boyalı, zeminler kısmen parke, kısmen beton kısmen de seramik kaplamalı vaziyette.

Binanın dış cephesi ise dekoratif taş döşemeli şekilde tasarlanmış.

BİRİNCİ İHALE 14 EKİM’DE

Konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olan han, turizm ve ticaret alanında yer alıyor.

Hanın ilk satışı gerçekleşmezse ikinci satış da açık artırma şeklinde 14 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek.