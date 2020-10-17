Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti. Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen doğalgaz müjdesi ile ilgili açıklama yaparak, "Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metre kip daha ilave edildi. TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı.
SAKARYA GAZ SAHASI TALİMATI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Gemisi'nde Sondaj Yönetim Odası'nda çalışmaları yürüten personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verdi.
"Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz'da başladığımız sondaj faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize teşekkür ediyorum. Barbaros'ta , Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."
Erdoğan, Fatih Gemisi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu "KAŞİF"i de inceledi. Sondaj faaliyetlerini yürüten ekip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.
GEMİDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklaması önce gemiden ilk görüntüler geldi
'YENİ MÜJDELER GELİYOR" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor" demişti.
BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Bu gelişmelerin ardından Türkiye'den ve dünyadan medya kuruluşları büyük haberin verileceği Zonguldak'ta konuşlanmaya başlamıştı. Yeni doğalgaz rezervinin açıklanacağı nokta olan Zonguldak'ta çalışmaların karadaki merkez üssü olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nı görüntülenmişti.
MSB'DEN MÜJDE PAYLAŞIMI
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne! Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun' denildi.