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Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğalgaz rezervini açıkladı!

17 Ekim 2020 Cumartesi - 14:50 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 16:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'deki yeni doğalgaz rezervini açıklamak için Fatih Sondaj Gemisi'nde. Erdoğan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Daha sonra ise yeni doğalgaz rezervini açıklayacak. Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki faaliyetlerin tamamlanması için talimat verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen doğalgaz müjdesi ile ilgili açıklama yaparak, "Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metre kip daha ilave edildi. TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih  sondaj gemisinde incelemelerde bulunuyor.   Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine  ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin  Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti. Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve  Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han  Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen doğalgaz müjdesi ile ilgili açıklama yaparak, "Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metre kip daha ilave edildi. TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı.
 
SAKARYA GAZ SAHASI TALİMATI 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Gemisi'nde Sondaj Yönetim Odası'nda çalışmaları yürüten  personele seslenerek, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması  talimatını verdi. 
 
"Sakarya gaz sahasında 20 Temmuz'da başladığımız sondaj  faaliyetlerimizi bugün nihayetlendirdik. Hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullanan  Erdoğan, şunları kaydetti: "Milletimize yıllarca hasretle beklediği müjdeyi sizlerin gayretli ve  başarılı çalışmaları sonucu vermiş bulunuyoruz. Şahsım ve milletim adına hepinize  teşekkür ediyorum. Barbaros'ta , Oruç Reis'te, Yavuz'da ve Kanuni'de çalışan  ekiplerimize de tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki görevlerinizde  muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun."
 
Erdoğan, Fatih Gemisi'nde yerli ve milli imkanlarla üretilen uzaktan  kumandalı ileri teknoloji denizaltı robotu "KAŞİF"i de inceledi. Sondaj faaliyetlerini yürüten ekip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  şükranlarını sundu.
 
GEMİDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklaması önce gemiden ilk görüntüler geldi
 
 
 
 
 
 
'YENİ MÜJDELER GELİYOR" DEMİŞTİ
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor" demişti.
 
BÖYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
 
Bu gelişmelerin ardından Türkiye'den ve dünyadan medya kuruluşları büyük haberin verileceği Zonguldak'ta konuşlanmaya başlamıştı. Yeni doğalgaz rezervinin açıklanacağı nokta olan Zonguldak'ta çalışmaların karadaki merkez üssü olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nı görüntülenmişti.
 
 
MSB'DEN MÜJDE PAYLAŞIMI
 
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Selam olsun Karadeniz’in Fatihi’ne! Asil milletimizi sevince boğacak, yarınlarımız için gücümüze güç katacak olan yeni müjdeyi heyecanla ve gururla bekliyoruz. Tüm milletimizin gözü aydın olsun' denildi.
 
 
 
 

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