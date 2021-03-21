Tarihi gelişme, mini İHA D sınıf atladı! İşte müthiş özellikleri

Baykar Savuınma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar paylaşımında, ''Hanımlar, beyler... Karşınızda TSK 'nın envanterine giren ilk milli İHA... 2007'den beri aktif görevde... Yenilenmiş özellikleriyle

'Bayraktar Mini İHA D' Boyutu küçük olsa da biz yaşına hürmeten AKINCI'nın dedesi diyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Bayraktar Mini İHA D'nin öne çıkan özellikleri şöyle;

Yüksek Çözünürlüklü Kamera

12000 F. İrtifa

2+ Saat Uçuş

Gece Uçuş

Karıştırma Altında Uçuş

30+ Km Haberleşme

FHD Dijital Veri Link

10X Optik/32x Dijital Zoom

-20°C ile +55°C Arası Uçuş

MİNİ İHA HAKKINDA

Bayraktar Mini İnsansız Hava Aracı Sistemi tamamen özgün ve milli olarak geliştirilmiş elektronik, yazılım ve yapısal bileşenleri ile Türkiye’nin ilk mini robot hava aracı sistemidir. Ar-Ge ekibimizin yoğun çalışma ve gayreti ile geliştirilen sistem tüm testleri başarı ile geçerek ilk olarak 2007 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunulmuştur. Yabancı ülkelerde geliştirilmiş rakiplerine nazaran birçok gelişmiş özelliği bulunan Mini İHA Sistemi zor coğrafi ve meteorolojik koşullar altında dahi kullanılabilmektedir.