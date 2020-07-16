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Tarihi binada yangın paniğe neden oldu

İHA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 9:10 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 9:10

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi binanın çatısı alev alev yandı. Binanın çatısında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.


Yangın saat 5.30'da Yahşibey mahallesi Çarıklı Değirmen sokakta iki katlı binanın çatısında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı çatıdan çıkan alevleri gören vatandaşlar paniğe kapılarak meydana akın etti.
 
Çevredeki vatandaşların itfaiye ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın çatısına müdahale etti. Ekipler 1 saatlik çalışmalar sonunda çatıdaki yangın kontrol altına alındı. Yangın sonunda çatıda hasarın oluştuğu görüldü. Daha önce en bilindik kafelerden biri olarak kullanılan binanın boş olduğu öğrenildi.
Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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