04 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.168 1.47 EURO 9,9020 0.62
USD 8,4440 0.39 ALTIN 517,460 0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tarihi başarı! AKINCI'dan bir ilki gerçekleştirdi

04 Kasım 2020 Çarşamba - 18:11 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 18:11

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) bugün yapılan test uçuşunda bir ilki gerçekleştirdi. Çorlu'dan havalanan AKINCI, Yer Kontrol İstasyonu(YKİ)bulunmayan uzak meydana tam otonom iniş ve kalkışı başarıyla gerçekleştirdi.


Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim Merkezi'nde test faaliyetleri devam eden Bayraktar AKINCI TİHA, ortalama 20 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen sistem tanımlama testlerinin ardından Yer Kontrol İstasyonu(YKİ) bulunmayan bir başka piste iniş ve kalkış kabiliyetinin test edilmesi amacıyla uzak meydana ulaştı. YKİ bulunmayan meydanda tam otonom iniş-kalkışı başarıyla tamamlayarak bir ilki gerçekleştiren AKINCI, daha sonra Çorlu'ya geri döndü.
 

ETİKETLER

BAYKAR TİHA test uçuşu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.