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Tarihi anlar! Perseverance Mars'a indi, işte ilk fotoğraf...

18 Şubat 2021 Perşembe - 22:54 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 0:30

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın “Perseverence" yani "Azim" adlı Mars kaşifi Kızıl Gezegen'e indi.


NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance,  yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te  Mars'ın Jezero Kraterine indi.
 
NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti.  Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık  gecikme ile yayını seyredenlere ulaştırılabildi.
 
NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri  İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon  kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı  başardı.
 
 Bir gün önce Perseverance'ın "mükemmel bir hat üzerinde" yol aldığını  ve sorunsuz bir iniş beklediğini belirten NASA, 1970'lerde Mars'a ulaşmayı  başaran Viking aracından sonra ilk kez, direkt olarak geçmiş yaşam belirtilerini  bulma fırsatı yakalamış oldu.
 
Cruosity'ye göre çok daha gelişmiş bir araç
 
Perseverance ile 2012'de Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı  arasında büyük farklar olduğunu belirten NASA yetkilileri, Mars'ın yeni  misafirinin görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için çok özel  enstrümanlarla donatıldığı bilgisini paylaştı.
 
Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya  çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim  kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı belirtildi.
 
ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı  gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)"  isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam  ediyor.
 
NASA'nın uzun vadeli hedefi 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay  aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.
 
NASA, mühendislik kamerasından alınan ilk fotoğrafı paylaştı.
 
 
 

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