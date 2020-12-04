04 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,5050 0.62
USD 7,8240 0.68 ALTIN 461,060 0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tarihi an! SATCOM'lu BayraktarTB2/S SİHA uçuş gerçekleşirdi!

04 Aralık 2020 Cuma - 19:55 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 19:55

BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SATCOM entegreli Bayraktar TB2’nin test uçuşundan görüntüler paylaşıldı.


Yapılan paylaşımda, “ Test ve eğitim için havalanan Bayraktar TB2/S SİHA ile kol uçuşunda…” ifadeleri kullanıldı.
 
Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından yapılan paylaşımı #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle alıntılayarak, "Arkadaşlar Bayraktar TB2/S SİHA'mızı eğitim uçuşunda yalnız bırakmamışlar, sağolsunlar. Semalarımızda Hür ve Özgür..." dedi.
 

ETİKETLER

BAYKAR SATCOM Bayraktar TB2
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.