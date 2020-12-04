Tarihi an! SATCOM'lu BayraktarTB2/S SİHA uçuş gerçekleşirdi!

Yapılan paylaşımda, “ Test ve eğitim için havalanan Bayraktar TB2/S SİHA ile kol uçuşunda…” ifadeleri kullanıldı.
Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından yapılan paylaşımı #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle alıntılayarak, "Arkadaşlar Bayraktar TB2/S SİHA'mızı eğitim uçuşunda yalnız bırakmamışlar, sağolsunlar. Semalarımızda Hür ve Özgür..." dedi.
Arkadaşlar #BayraktarTB2/S SİHA'mızı eğitim uçuşunda yalnız bırakmamışlar, sağolsunlar.??— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 4, 2020
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ???????
Thnx to our colleagues who did not leave #BayraktarTB2/S alone in its training flight.??#NationalTechnologyInitiative ??????? https://t.co/hez2FrTV4j