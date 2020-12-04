Tarihi an! SATCOM'lu BayraktarTB2/S SİHA uçuş gerçekleşirdi!

BAYKAR resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, SATCOM entegreli Bayraktar TB2’nin test uçuşundan görüntüler paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, “ Test ve eğitim için havalanan Bayraktar TB2/S SİHA ile kol uçuşunda…” ifadeleri kullanıldı.

Selçuk Bayraktar, BAYKAR tarafından yapılan paylaşımı #MilliTeknolojiHamlesi etiketiyle alıntılayarak, "Arkadaşlar Bayraktar TB2/S SİHA'mızı eğitim uçuşunda yalnız bırakmamışlar, sağolsunlar. Semalarımızda Hür ve Özgür..." dedi.