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Tarihi açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Hayatımızı ortaya koyuyoruz

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 15:37 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 16:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli Açılış Törenine canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan "Sadece insan ve yüklerin değil yollardan geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  "Havalimanlarımızdan hızlı tren hatlarımıza kadar diğer ulaşım araçlarının da bu  derece etkin kullanılması kara yolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur.  Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani  gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle  bakabiliyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli  Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
 
Tünelin bulunduğu bölgenin, yüksek rakımlı ve eğimli olması sebebiyle  ulaşımda zaman zaman sıkıntıların yaşanabildiği bir yer olduğunu aktaran Erdoğan,  açılışı yapılan tünel sayesinde bu yolu kullanan tüm vatandaşların rahat, hızlı  ve güvenli bir seyahat imkanına kavuşacağını söyledi.
 
Erdoğan, bu projenin mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak,  vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacağını  dile getirerek, tünelle birlikte bu yolun cazibesinin artacağına, yük araçlarının  yanında yolcu taşımacılığında da daha yoğun şekilde kullanılacağına inandığını  ifade etti.
 
Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin bu gelişmeden en çok faydayı  görecek yerleşimlerin başında geldiğini belirten Erdoğan, tüneli ve bağlantı  yoluyla birlikte 3,6 kilometreyi bulan bu eserin ülkeye kazandırmasında emeği  geçenleri tebrik etti.
 
Erdoğan, insan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırlarsa ülkenin  her köşesinin gelişmesini, kalkınmasını, büyümesini de derece hızlandıracaklarını  vurgulayarak, şunları söyledi:
"Hep söylediğimiz gibi gidemediğin yer senin değildir. Bunun için son  18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım  hatlarında adeta bir seferberlik başlattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28  bin kilometreye çıkararak en batıdan en doğuya, en kuzeyden en güneye rahatlıkla  ulaşılabilmesini sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen ve mecburen çıkılan  yolculuklar artık keyifle yapılan seyahatler haline geldi. Başka ulaşım  alternatiflerini kullanma imkanı olan pek çok kişinin sırf bu keyfi yaşamak için  otomobille seyahati tercih ettiklerini biliyoruz. Eskiden sadece güneş, deniz,  kum üçgenine sıkışan turizmimiz yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız  sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir. Bir dönem sadece  meraklılarının bin bir zahmetle ulaşabildiği tarihi ve tabi güzelliklerimiz bugün  artık yüz binlerin, milyonların akınına uğrayan destinasyonlar haline  dönüşmüştür."
 
"Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece  milletimize baktık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havalimanlarımızdan hızlı tren hatlarımıza  kadar diğer ulaşım araçlarının da bu derece etkin kullanılması kara yolu ağımızın  yaygınlaşmasının bir sonucudur. Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız  sayesinde hem insani gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok  daha güvenle bakabiliyoruz." diye konuştu.
 
Bu güçlü altyapı dolayısıyla ülkenin, küresel, siyasi ve ekonomik  düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret  merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Eskiden sanayi ve ticaret ülkemizin sadece belli bölgelerinde, belli  şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bugün artık hem ölçeğin büyümesi hem ulaşımın  kolaylaşması hem ham madde ve insan gücü avantajları sebebiyle ülkemizin 81  vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği bir yere geldik. Son  dönemde açtığımız köprülerin, yolların, tünellerin önemli bir kısmı Anadolu'nun  her köşesinin işte bu büyük potansiyelden rahatça yararlanabilmesini sağlayacak  noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip 'buraya uçak mı  indireceksiniz?' diyorlardı. Bir zamanlar açtığımız tünellere bakıp 'buraları  patates, soğan deposu mu yapacaksınız?' diye alay ediyorlardı. Bir zamanlar  kurduğumuz köprüleri gösterip 'buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz?' diye  dalga geçiyorlardı. Fakat bu eserler tamamlanıp hizmete açıldığında ilk ve en çok  böyle diyenlerin oralardan istifade ettiğini gördük. Tıpkı geçmişte rahmetli  Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan  rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi, bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle  yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar. Ama biz yatırımlarımızı planlarken ve  icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı  olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer  ülkemize kazandırdık."
 
Erdoğan, 2023 hedeflerinin tamamına ulaşarak ülkeyi dünyanın en büyük  10 ekonomisinden biri haline getirecek ve milletin refahını hak ettiği seviyeye  yükselteceklerini vurgulayarak, bunun için diğer alanlarla birlikte ulaşımda da  yatırımları kesintisiz devam ettirdiklerini kaydetti.
 
Marmara'yı çepeçevre kuşatan otoyolun son kısımlarının bitmek üzere  olduğunu dile getiren Erdoğan, bu projenin en önemli ayaklarından olan 1915  Çanakkale Köprüsü'nün silüetinin de yavaş yavaş şekillenmeye başladığını anlattı.
 
Erdoğan, Ankara Niğde Otoyolu'nun tamamını hizmete sunarak Edirne'den  Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ulaşımının sağlandığını, Ankara İzmir Otoyolu'nun  ve Ankara İzmir Hızlı Tren Hattı'nın inşaatlarının da etap etap sürdüğünü  kaydetti.
 
Ankara Sivas Hızlı Tren Hattı'nda deneme sürüşlerine başlandığını dile  getiren Erdoğan, Karadeniz dağları ve Toroslar başta olmak üzere zorlu  güzergahların tamamındaki tünel inşaatlarının planlandığı şekilde devam ettiğini  söyledi.
 
"Üretmek, ihraç etmek isteyen her bir vatandaşımızın yanındayız"
Erdoğan, bu eserlerin tamamının da bitirildikçe milletin hizmetine  sunulacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Ulaşımdan enerjiye kadar kalkınmanın temel unsuru olan altyapı  elbette önemlidir. Ama asıl olan bu altyapının üretime, istihdama, büyümeye katkı  verecek şekilde değerlendirilmesidir. Yaptığımız yollardan sadece insanların ve  yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Evlerimize ve  makinelerimize kadar götürdüğümüz elektriğin aynı zamanda geleceğimizi de  aydınlattığını düşünüyoruz. Teknolojinin son imkanlarıyla inşa edilerek yükselen  her konut, iş yeri, fabrika binasının aynı zamanda umutlarımızı da artırdığını  hissediyoruz. Tarımda suya kavuşturarak verimini artırdığımız her karış  toprağımızda boy veren ürünlerin aynı zamanda kendi kendimize yeterliliğimizin  sembolü olduğunu biliyoruz. Genç dimağların eseri olarak ortaya çıkan hayatımızı  ve işlerimizi kolaylaştıran, güvenliğimizi artıran teknolojik ürünlerin aynı  zamanda kendimize olan güveni de güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun için her alanda  çalışmak, yeni fikirler ve ürünler ortaya çıkarmak, üretmek, ihraç etmek isteyen  her bir vatandaşımızın yanında yer alıyoruz."
 
"Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili lal olanlara ne  eser ne hizmet anlatabilirsiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için mücadele  ettiklerini, bunun için gençlere her alanda destek olduklarını belirterek, şöyle  konuştu:
"Bunun için özellikle ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği,  devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz.  Her kim şu açılışını yaptığımız tünele sadece bir dağdan diğer dağa geçişi  sağlayan herhangi bir eser nazarıyla bakıyorsa bilin ki büyük Türkiye fotoğrafını  göremiyordur. Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları herhangi bir  inşaat projesi olarak görüyorsa bilin ki Türkiye'nin vizyonundan, hedeflerinden  de nasibini almamıştır. Her kim bölgemizde yürüttüğümüz mücadeleyi sıradan bir  taktik oyun olarak değerlendiriyorsa bilin ki sadece ülkemizin değil, dünyanın  gerçeklerinden de habersizdir. Kalbi mühürlü, gözü kapalı, kulağı tıkalı, dili  lal olanlara ne eser ne hizmet anlatabilirsiniz. Hamdolsun milletimiz, ülkemizin  nereden nereye geldiğini, yürüttüğümüz mücadeleyle Türkiye'yi nereye götürmek  istediğimizi gayet iyi biliyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle  bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleden olduğu gibi şu anda yürüttüğümüz tarihi  mücadeleden de zaferle çıkacağız."
 
Erdoğan açılışı yapılan tünelin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını  diledi, emeği geçenleri tebrik etti.
 
Notlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından tören alanında bulunan  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer katılımcıları  selamladı.
 
Erdoğan, tünele ilişkin, "Sayın Bakan, ekranda bilmiyorum, sıcak  asfaltı mı iyi yapılmamış? O dikkatimi çekti. Bunu yüklenici firmayla  görüşmenizde fayda var. Yani tünelin çıkışında ve tünele girişte özellikle asfalt  olayı pek iyi gözükmüyor. Bütün çevredeki şevlerde çevre düzenlemesini süratle  bitirmemiz lazım. Tünele girerken, tünelden çıkarken o şevlerde ağaçlandırma  olsun. Bunları hızla yapmamız lazım. Artık bahara giriyoruz. Bahara girerken bu  güzelliği de görmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.
 
Daha sonra tören alanındaki katılımcılar tünelin açılış kurdelesini  kesti. Erdoğan, katılımcılardan günün anısına makasları saklamalarını istedi.
 

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