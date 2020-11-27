Tarih verildi! KPSS ön lisans branş sıralaması 2020 ne zaman açıklanır? KPSS ön lisans branş sıralaması 2020…

KPSS ön lisans sonuçları dün açıklandı. 25 Ekim'de gerçekleşen 2020-KPSS Önlisans değerlendirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. Sonuçların belli olmasının ardından adaylar gözlerini branş sıralamasına çevirdi. Beklenen açıklama ise ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den geldi. Peki, KPSS önlisans branş sıralaması 2020 ne zaman açıklanır? İşte KPSS önlisans branş sıralaması 2020 detayları…

KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler tercihler, branş sıralaması, taban puanlar gibi ayrıntılara yöneldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada,“25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Önlisans sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir." İfadesi kullanıldı. Peki, KPSS önlisans branş sıralaması 2020 ne zaman belli olacak?

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız."

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS önlisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.