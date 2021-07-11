Tara de Vries: Mankenlik sektörü kalmadı

◊ Magazine ne kadar hakimdiniz?

- Türkiye’de magazin günlük yaşantımız haline geldi. Ekiple çok iyi anlaşıyoruz. Bir de her gün olması çok keyifli. Çok magazin takip etmezdim ama ben sunuculuk yaptığım için sıkıntı olmuyor. Çoğu kişiyi tanıyorum.

◊ Hafta içi her gün stüdyodasınız. Bu tempoya çabuk adapte olabildiniz mi?

KAMERALARDAN KAÇMAM

◊ Sunuculuk yaparken yüzünüzün hep gülmesi dikkatimi çekti...

- Öyle. Giyinip süslenip haberleri sunuyorum. Kim istemez.

◊ Hep böyle güler yüzlü müsünüz?

- Enerjimle barışığım, insanlara da dağıtmayı seviyorum. Ayakları yere sağlam basan herkes zaten mutludur.

◊ Magazin haberleri sunarken kendinizi magazinin içinde bulsanız ne yaparsınız?

- Ona dikkat ediyorum. Kameraları gördüğümde mutlu olan biriyim. Rahatsız olmuyorum. Kaçtığım falan da yok.

◊ Yakın zamanda yeni projeler var mı?

- Görüşmeler var tabii ama gündemde şimdi “Magazin D Yaz” var.

◊ Dışa dönük bir karakteriniz var ama her zaman böyle değilmişsiniz.

- Paylaşmayı çok seviyorum. Etrafımda insan olsun, yeni hikayeler yazalım, yeni şeyler deneyimleyelim istiyorum. Küçüklüğümde geçirdiğim bir hastalık vardı, “seçici suskunluk” (çocukluk çağı kaygı bozukluğu) diye. Yaptığım tüm çalışmaların sonunda Miss Turkey ile onu kırdım. Miss Universe’e gittim daha da kırdım. Şimdi Magazin D Yaz’da artık pek bir izi gözükmüyor geçirmiş olduğum bu rahatsızlığın.

◊ 13 yaşında Hollanda’dan Türkiye’ye geldiniz ve şu an düzgün Türkçe gerektiren bir iş yapıyorsunuz. Bazen sizi zorlar diye düşünmüştüm ama çok başarılısınız.

- 8’inci sınıfa Türkiye’de başladım ve takdir belgesiyle sınıfı geçtim. Yani çok çabuk öğrenen biriyim. Bir yerde yaşıyorsan A’dan Z’ye her şeyini mükemmel yapmalısın. Buna dil de dahil. Bilmen ve yapman gerekiyor.

◊ Bilmediğiniz bir şey kaldı mı buraya dair?

- Hayır. Bayağı ilerledim o konuda.