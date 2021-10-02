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Tapuya rüşvet operasyonu! Müdür dahil 74 gözaltı...

AA |  02 Ekim 2021 Cumartesi - 12:37 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 12:37

Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 74'ü yakalandı.


Şile Tapu Müdürlüğü'ndeki rüşvet operasyonunda 74 kişi gözaltına  alındı.Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin  yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine  soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Şile Tapu Müdürlüğü'nde görevli tapu  müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı ile 71 sivil kişiden  oluşan 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
 
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Şile merkezli  gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 74 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin adres ve  iş yerlerinde ekiplerce arama yapılırken, bazı şüphelilerin evlerinde bulunan  zarf içerisindeki paralara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik  çalışmalar da sürüyor.
 
Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 aydır yürütülen soruşturmada, Şile  Tapu Müdürlüğünde çalışan bazı kişilerin telefon görüşmeleri ve teknik takip  sonucu elde edilen görüntülerin incelenmesinde şüphelilerin tapu işlemlerinin  yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit  edildi.
 
  

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Şile Tapu rüşvet operasyonu
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