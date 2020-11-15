Tapuda yeni uygulama! Artık...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli gelişme! Tapuda bir dönem sona erdi. Protokol imzalandı. Gayrimenkul alıp satarken yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir adım atılmış oldu. Artık daha güvenli bir şekilde yapılabilecek.

Tapuda dolandırıcılık ve hırsızlık risklerine karşı alıcı ve satıcıyı güvenli ortamda buluşturan uygulamaların sayısı artıyor. 2015’ten bu yana kullanılan Taputakas’ın yanı sıra Emlak Katılım da ‘ Tapu Güvenilir Hesap’ uygulamasını hayata geçiriyor.

DOLANDIRICILARA DİKKAT!

Ev, arsa, dükkan alıp satarken kötü niyetli kişilerle alışveriş halindeyseniz hem paranızdan hem de mülkünüzden olma riskiniz var. Paranın sahte çıkması, parayı alan satıcının tapu dairesine gelmemesi gibi riskler olduğu gibi tapu dairesinden çıkarken hırsızların da hedefi olabilirsiniz. İşte bu gibi sorunların yaşanmaması için teknolojinin yardımıyla alıcı ve satıcıyı güvenli bir ortamda buluşturan uygulamalar hayata geçiriliyor.

EŞ ZAMANLI DEVİR

Bunlardan biri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Takasbank işbirliği ile hayata geçirilen Taputakas Sistem, mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satısının karşılaştığı sorunların önlenmesini amaçlıyor. Sistemde gayrimenkul ile satış bedeli olan nakit eş zamanlı olarak el değiştiriyor, nakit taşıma riski ortadan kalkıyor. Böylece parada sahtecilik ve hırsızlık olaylarına karşı koruma sağlanıyor.

VERGİ DE ÖDENEBİLİYOR

Emlak Katılım da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalayarak tapu alım satımının güvenle gerçekleşmesi için ‘Tapu Güvenilir Hesap’ uygulamasını hizmete sundu. Uygulama Türkiye’de ve yurtdışında ikamet eden kişilerin alım-satım işlemlerinde güvenli bir şekilde ödemelerini tamamlamalarına ve vergisel yükümlülüklerini yerine getirmelerine imkan sağlıyor.

TAPUTAKAS NASIL ÇALIŞIYOR?

Tapu dairesinden alınan e-ödeme numarası ile web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden sisteme giriliyor.

Satıcı e-ödeme numarası ve gerekli bilgileri sisteme giriyor. Sistem tarafından oluşturulan yeni kod alıcıya iletiliyor.

Alıcı bu iki kod sisteme girdikten sonra Takasbank’ın hesabına gayrimenkul bedelini yatırıyor.

Tapu dairesinden tescil işlemi yapıldıktan sonra gayrimenkul bedeli Takasbank tarafından satıcıya gönderiliyor.

Satış işlemi iptal edilirse, Takasbank’a gönderilen para iade ediliyor.

GÜVENİLİR HESAP NASIL KULLANILIYOR?

Alıcı ve satıcı taraflar için Emlak Katılım bünyesinde hesaplar açılıyor.

Taraflar taşınmazın tapu devri için tapu müdürlüklerine başvuruyor.

Müdürlük, tapu harcı ve döner sermaye ücretlerinin tahsil edildiğini, bedelin blokeye alındığını kontrol ediyor ve tapu devrini gerçekleştiriyor.

Mülkiyet el değiştirdiğinde sistem üzerinden sağlanan veri akışıyla banka nezdinde satış bedeli alıcının hesabından satıcının hesabına aktarılıyor.

Transferin tamamlanmasının ardından taraflar kısa mesaj ile bilgilendiriliyor.