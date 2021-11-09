Gazetevatan.com » Ekonomi » Tapuda yeni dönem, ev alıp -satanlar dikkat! Türkiye'de ilk kez...
Tapuda yeni dönem, ev alıp -satanlar dikkat! Türkiye'de ilk kez...
Tapuda yeni bir dönem başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak. Ev alıp satacak herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Tamamen değişiyor. Gayrimenkulden alınan vergiler diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınarak yeniden değerlendirilecek. Türkiye'de ilk niteliğinde tapuya entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi kurulacak. Yurtdışında da tapu ve kadastro temsilcilikleri açılacak.