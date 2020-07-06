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Tapuda yeni dönem! Artık işlemlerde...

06 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:02 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 11:13

Tapuda yeni dönem... Haziran ayında yapılan 357 bin işlemin, 113 bini web tapu üzerinden gerçekleşti. Bu dönemde tapuda yaşanan aşırı yoğunluk, web tapu uygulaması ile azaldı. Uygulamayla tapu işlemleri için talep edilen kimlik belgeleri, emlak beyan değerini gösterir belgeler, şirket yetki belgeleri ve DASK poliçeleri talep edilmeden işlemler gerçekleşti ve vatandaşların tapu müdürlüklerine sadece son imza aşamasında gelmesi sağlandı. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örnekleri de web tapu sistemi üzerinden alınabildi.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,  düşen konut kredisi faiz oranları konut satışlarının artmasını sağladı.
 
Tapu müdürlüklerinde haciz, devir, ipotek ve satış da kapsayan günlük  işlemlerin sayısı geçen ay ortalama 70 bine ulaştı.
 
YOĞUNLUK WEB TAPU UYGULAMASI İLE AZALDI
 
Tapu müdürlüklerinde haziran ayında toplam 357 bin satış işlemi  gerçekleştirildi. Tüm bu işlemlerin 113 bini web tapu uygulaması üzerinden  yapıldı. Konut ve gayrimenkul satışları ile birlikte tapuda yaşanan aşırı  yoğunluk, web tapu uygulaması ile azaldı.
 
EN ÇOK KULLANAN 5 İL
 
Web tapu uygulamasını en çok kullanan ilk 5 il ise sırasıyla İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
 
Uygulamayla tapu işlemleri için talep edilen kimlik belgeleri, emlak  beyan değerini gösterir belgeler, şirket yetki belgeleri ve DASK poliçeleri talep  edilmeden işlemler gerçekleşti ve vatandaşların tapu müdürlüklerine sadece son  imza aşamasında gelmesi sağlandı.
 
Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt  örnekleri de web tapu sistemi üzerinden alınabildi.
 
WEB TAPU İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün web tapu sisteminin nasıl  kullanılacağına yönelik hazırladığı kullanma kılavuzu ve videoları  "https://webtapu.tkgm.gov.tr/haber/bireysel-ve-sirket-portallari-kullanici-islemleri-tanitim-videolari-ile-kullanim-kilavuzlarina-buradan-ulasabilirsiniz"  adresinde yayınladı.
 
Ayrıca web tapu ana sayfasında vatandaşların işlemlerini nasıl  yapabileceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi.
 
Vatandaşların tapuya sadece imza için gelmesini sağlayan web tapu  uygulamasıyla yıllık yaklaşık 100 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

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