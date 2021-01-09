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Tapuda yeni dönem! 4 kat arttı...

AA |  09 Ocak 2021 Cumartesi - 10:34 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 11:12

Tapuda yeni dönem başladı. "Web Tapu"dan yapılan satışlar salgın döneminde 4 kattan fazla arttı. En yoğun olduğu dönemlerde dahi 'Web Tapu'dan işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi.


Tapu ve Kadastro Genel Müdürü  Mehmet Zeki Adlı, Kovid-19 salgını döneminde Web Tapu üzerinden yapılan  satışların 4 kattan fazla artarak 1 milyon 350 bine ulaştığını belirtti.  Genel Müdür Adlı,  yaptığı açıklamada, tapu ve kadastro  başvurularının, geçen yıl 18 Mart'tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında  "Web Tapu" sistemi üzerinden çevrim içi gerçekleştirildiğini anımsattı.
 Web Tapu'nun salgın sürecinde "can simidi" görevini gördüğünü ifade  eden Adlı, Web Tapu altyapısı salgın sürecinden önce oluşturulan sistemin 2019'da  uygulamaya geçtiğini söyledi.
 
 Vatandaşların tapudaki işlemleri kendi gözleriyle görerek yapmak  istediğini anlatan Adlı, şöyle devam etti: "Durum böyle olunca Web Tapu uygulamaya geçtiğinde ilk olarak çok  yaygınlaştıramadık. Pandeminin gündeme gelmesiyle özellikle marttan itibaren  koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların işlemlerini birimlerimizden  yapamayacağını duyurduk. Web Tapu'yu kullanarak işlemlerini yapmalarını istedik,  'Sadece imza için kuruma geleceksiniz.' dedik. Böyle bir zorunluluk getirince  mecburen insanlar Web Tapu'yu kullanmaya başladı."
 
  
"Web Tapu'da günlük yaklaşık 9 bin işlem yapılıyor"
 
  Web Tapu'da alım satım işlemlerinin 1-2 gün içinde tamamlandığını  bildiren Adlı, şunları kaydetti:    "Web Tapu'da en yoğun olduğu dönemlerde dahi işlemlerin tamamlanma  süresi 3 günü geçmedi. Böyle olunca insanlar ister istemez Web Tapu'ya yönelmeye  başladı. Web Tapu'yu sadece vatandaşlar kullanmadı, kamu kurumlarına, değerleme  uzmanlarına ve emlakçılara da açtık. Böyle olunca değişik kesimler de Web Tapu'yu  kullanmaya başladı. Geçen yıl marttan itibaren Web Tapu'da yapılan işlem sayısı 1 milyon  350 bin civarında oldu. Şu anda Web Tapu'da günlük yaklaşık 9 bin işlem  yapılıyor. Web Tapu'ya vatandaşlar başvurusunu yaptığı zaman e-devlet kapısı  üzerinden güvenli şekilde bilgilerini gönderiyor, kendisine gelen mesaja göre  harçlarını yatırıyor, daha sonra da kendisine imzaya gitmesi için saat veriliyor,  imzasını gidip atıyor ve işlemi bitiyor. 2019'dan marta kadar işlem sayısı 300  binin altındaydı. 2020 mart ayından bu yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine  yaklaştık."
 
 Web Tapu, internet kullanamayan kişiler için ALO 181'e adapte edildi
 
 Daha çok orta yaş üstü kişilerin tapuda işlem yaptığını dile getiren  Adlı, "Orta yaş ve üstünün teknolojiyi kullanmayla ilgili bir eksikliği var. Bunu  da dikkate alarak Web Tapu modülünü, ALO 181'e adapte ettik. Vatandaşın, Web Tapu  üzerinden yapacağı işlemleri ALO 181 aracılığıyla yapmasına imkan sağladık. Yaşlı  ve orta yaşın üzerindeki insanların da ALO 181 üzerinden Web Tapu'da işlemlerini  gerçekleştirmesini sağladık." diye konuştu.  Genel Müdür Adlı, "Web Tapu'nun kullanım oranı işlem yapılan büyük  illerde daha fazla. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde Web Tapu'nun  kullanılmasında bir sorun kalmadı, vatandaşlar yaygın kullanıyor." dedi.
 
  
 

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