Tapuda yeni dönem! 4 kat arttı...

Tapuda yeni dönem başladı. "Web Tapu"dan yapılan satışlar salgın döneminde 4 kattan fazla arttı. En yoğun olduğu dönemlerde dahi 'Web Tapu'dan işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Kovid-19 salgını döneminde Web Tapu üzerinden yapılan satışların 4 kattan fazla artarak 1 milyon 350 bine ulaştığını belirtti. Genel Müdür Adlı, yaptığı açıklamada, tapu ve kadastro başvurularının, geçen yıl 18 Mart'tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında "Web Tapu" sistemi üzerinden çevrim içi gerçekleştirildiğini anımsattı.

Web Tapu'nun salgın sürecinde "can simidi" görevini gördüğünü ifade eden Adlı, Web Tapu altyapısı salgın sürecinden önce oluşturulan sistemin 2019'da uygulamaya geçtiğini söyledi.

Vatandaşların tapudaki işlemleri kendi gözleriyle görerek yapmak istediğini anlatan Adlı, şöyle devam etti: "Durum böyle olunca Web Tapu uygulamaya geçtiğinde ilk olarak çok yaygınlaştıramadık. Pandeminin gündeme gelmesiyle özellikle marttan itibaren koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların işlemlerini birimlerimizden yapamayacağını duyurduk. Web Tapu'yu kullanarak işlemlerini yapmalarını istedik, 'Sadece imza için kuruma geleceksiniz.' dedik. Böyle bir zorunluluk getirince mecburen insanlar Web Tapu'yu kullanmaya başladı."

"Web Tapu'da günlük yaklaşık 9 bin işlem yapılıyor"

Web Tapu'da alım satım işlemlerinin 1-2 gün içinde tamamlandığını bildiren Adlı, şunları kaydetti: "Web Tapu'da en yoğun olduğu dönemlerde dahi işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi. Böyle olunca insanlar ister istemez Web Tapu'ya yönelmeye başladı. Web Tapu'yu sadece vatandaşlar kullanmadı, kamu kurumlarına, değerleme uzmanlarına ve emlak çılara da açtık. Böyle olunca değişik kesimler de Web Tapu'yu kullanmaya başladı. Geçen yıl marttan itibaren Web Tapu'da yapılan işlem sayısı 1 milyon 350 bin civarında oldu. Şu anda Web Tapu'da günlük yaklaşık 9 bin işlem yapılıyor. Web Tapu'ya vatandaşlar başvurusunu yaptığı zaman e-devlet kapısı üzerinden güvenli şekilde bilgilerini gönderiyor, kendisine gelen mesaja göre harçlarını yatırıyor, daha sonra da kendisine imzaya gitmesi için saat veriliyor, imzasını gidip atıyor ve işlemi bitiyor. 2019'dan marta kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. 2020 mart ayından bu yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştık."

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