Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 10 ilde personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 10 adet sözleşmeli büro Personeli, 77 adet sözleşmeli tekniker olmak üzere 80 personel alıyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alım ilanı detayları...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 80 personel alıyor. Tapu personel alımı ilanı yayınlandı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tapu Müdürlüklerine 10 adet sözleşmeli büro Personeli, 77 adet sözleşmeli tekniker alınacak. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alım ilanı detayları...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla 10 ilde 80 personel alıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, 10 adet sözleşmeli büro personeli, 77 adet sözleşmeli tekniker pozisyonlarına olmak üzere toplamda 80 personel alınacak.

TAPU VE KADASTRO PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Tapu ve Kadastro personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların, 2018 yılı KPSS -P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

TAPU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular 12/10/2020 - 19/10/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır.

Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru yapmaları gerekiyor. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacak. Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecek.

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil, asil sayısı kadar da yedek sayısı belirlenecek. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) ilan edilecek.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

2) KPSS Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

3) Fotoğraf