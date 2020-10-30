Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdamedilmek üzere sözleşmeli bilişim personel alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı ve başvuru şartları...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'na tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla 15 sözleşmeli bilişim personel alıyor. Peki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı ve başvuru şartları...

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, personel alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına sözleşmeli Personel pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü ve uygulamalı sınavla, 15 adet Sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne alınacak bilişim personeli unvanları şu şekilde,

Veri tabanı yönetim uzmanı, yazılım geliştirme takım lideri ve çözüm mümarı, sistem ve Network takım lideri ve çözüm mimarı, kıdemli CBS yazılım geliştirme uzmanı, LİNUX sunucu uzmanı, ağ ve güvenlik uzmanı, sistem uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, mobil uygulama geliştirme uzmanı.

TAPU PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları için adayları KPSS ve YDS sınavlarından geçerli puanı almış olmaları gerekiyor. Başvuru şartları şu şekilde sıralandı:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

- Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

- Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda;

- Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık,

- Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarının, belirtilen her unvan için 10 (on) katı aday sınava çağrılacak. Sınava çağrılacak adayların listesi sınavın yeri ve tarihi www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecek.