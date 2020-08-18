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Tapu müdürlüğünde personelin corona testi pozitif çıktı, 12 kişi karantinaya alındı

DHA |  18 Ağustos 2020 Salı - 15:15 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 15:15

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Tapu Müdürlüğü’ndeki corona virüs testi pozitif çıkan personel, hastanede tedaviye alındı. Aynı birimde çalışan 12 personel de karantina altına alındı.


Marmara Ereğlisi İlçesi Hükümet Konağı’nda bulunan Tapu Müdürlüğü’nde görevli bir personelin corona virüs testi pozitif çıktı.
 
Bunun üzerine teşhis konulan personel hastanede, diğer 12 personel ise evlerinde karantinaya alındı. Tapudaki işlemlerin yürütülmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden ilçeye geçici olarak 4 personel gönderildi.
 
Hükümet Konağı binasına maskesiz girilmesine izin verilmezken, işlemler için vatandaşlar içeriye tek tek alınıyor. İçeri giren vatandaşlar ateşleri ölçülüp, görevliler tarafından sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

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Tekirdağ virüs corona
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