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Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı! TKGM personel alımı şartları...

21 Ekim 2021 Perşembe - 16:29 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 16:29

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak. İşte Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı…


Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul ilindeki personel ihtiyacı bulunan Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla 18 adet Sözleşmeli Tekniker ve 1 adet Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 25 Ekim – 1 Kasım 2021 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecek.

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