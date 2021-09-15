Tapu açıklaması! Resmen duyuruldu, alım-satım yapanlar dikkat, değiştirilemiyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden bölge müdürlüklerine gönderilen genelgede, arsa paylarının, bağımsız bölümlerin konumu ile büyüklükleri esas alınarak, değerleriyle orantılı olarak tespit edildiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Arsa paylarının bağımsız bölümün değeri oranında verilip verilmediğinin denetimi tapu müdürlüklerinin görevi değildir. Bağımsız bölümlere tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. Paydaşın ana taşınmazdaki payı ile o paydaşa düşecek bağımsız bölümlerin toplam arsa paylarının eşit olması gerekir. Arsa paylarının tamamının bağımsız bölümlere bağlanması zorunludur. Arsa payı ancak bağımsız bölüme bağlı olarak devredilebilir. Bağımsız bölüm devredildiği takdirde arsa payı da devredilmiş olur ve bağımsız bölümü kısıtlayan hususlar kendiliğinden arsa payını da kısıtlar."

OTOPARK PROJEDE GÖSTERİLMELİ Yapıdaki bir bölümün eklenti olarak kabul edilmesi için bağımsız bölüme tahsis edilmiş olması gerektiği ifade edilen genelgede, "Eklentiler, sadece kapalı alana dayalı olarak oluşturulmaz, ana yapı dışındaki bir alan da eklenti olarak tahsis edilebilir" denildi. Bahçenin bir bölümünün otopark olarak ayrılması örnek gösterilen genelgede, "Bu durumun vaziyet planında gösterilmesi gerekir" ifadesi kullanıldı.