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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli hayatını kaybetti

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 23:55 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 23:55

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 2 haftadır nerede olduğu bilinmeyen Devlet Başkanı John Magufuli'nin öldüğünü açıkladı.


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Tanzanya Samia Suluh John Magufuli
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