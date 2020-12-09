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Tanzanya'da bakan yardımcısı yazıyı okuyamayınca görevden alındı

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 19:38 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 19:38

Tanzanya'da Maden Bakanı Yardımcısı olarak atanan milletvekili Francis Ndulane, yemin metnini okuyamayınca koltuğuna oturamadan görevden azledildi.


Tanzanya'da yeni açıklanan kabinenin üyeleri başkent Dodoma'da Devlet  Başkanı John Magufuli'nin katılımıyla gerçekleşen törende yemin etti.
 
Maden Bakanı Yardımcılığı görevine getirilen Kilwa Milletvekili  Francis Ndulane, sahnede Magufuli'nin önünde yemin metnini okumak için defalarca  çabalasa da bunu başaramadı.
 
Devlet Başkanı Magufuli, metni okuyamaması sonrası Ndulane'den yerine  oturmasını istedi.
 
Magufuli, tören sonrası yaptığı açıklamada, tüm adayların  özgeçmişlerini atamadan önce gözden geçirdiğini ancak bugün yaşananlardan sonra  Ndulane'nin değiştirileceğini belirterek, "Bu makamı düzgün bir şekilde yemin  edebilecek birine vereceğim." dedi.
 
Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için 28  Ekim'de oy kullanmış, seçimi iktidardaki Devrimci Parti (CCM) kazanmıştı.

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Tanzanya Francis Ndulane yemin
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