Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı ne işe yarar, neden değerli?

Tanzanyalı madenci Saniniu Laizer’in, geçen hafta ülkenin kuzeyinde bulunan ve değerli taş kaçakçılığına karşı sıkı bir şekilde korunan bir madende, ülke tarihinin en büyük iki tanzanit taşını çıkarması ve bu taş sayesinde yaklaşık 22 milyon 975 bin TL ile bir gecede ‘zengin’ olması yönündeki haberlerin ardından tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı ne işe yarar? Tanzanit taşı faydaları nedir? soruları da arttı.

Tanzanit taşı, Tanzaya’daki haberlerin ardından gündemdeki yerini aldı. Tanzanit taşını merak eden vatandaşlar, arama motorlarından Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı faydaları nedir? Tanzanya’da çıkarılan, yeşil, kırmızı, mor ve mavi renkte olan ve daha çok mücevherat yapımında kullanılan Tanzanit taşı hakkındaki merak edilenler…

TANZANİT TAŞI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Tanzanit taşı, Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde bulunmamaktadır. Ancak saydam Zoisitin belirli sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilmektedir. Dünya üzerinde bulunan en nadir değerli taşlardan olduğu belirtilen Tanzanit taşlarının 20 yıl içinde tükenebileceği belirtiliyor. Taşlar yeşil, kırmızı, mor ve mavi renkte olabilirken, ağırlıklı olarak mücevherat yapımında kullanılıyor. Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor.