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Tansu Dayan, Melisa Şenolsun'u tiye aldı!

20 Ekim 2021 Çarşamba - 12:39 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 12:45

Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un kıyafetini ti'ye aldı.


Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Warsaw Film Festivali'nde giydiği cesur kıyafetiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Bu sezon Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil olan Melisa Şenolsun, eski sevgilisi Umut Evirgen'in yönettiği ve kendisinin de başrolünde yer aldığı Kimya filmi için Warsaw Film Festivali'ndeydi.
 
 
Güzel oyuncu, cesur kıyafetle ilgi odağı olurken sosyal medyada da beğeni yağmuruna tutulmuştu.
 
ÜNLÜ FENOMENDEN MELİSA TAKLİDİ
 
Müge Anlı videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa Melisa Şenolsun'u tiye aldı. Maskelerden Şenolsun'un kıyafetinin benzerini yapan Tansu Dayan, paylaşımına "Melisa Ne olsun Pandemi sonrası evde kalan maskeleri değerlendiriyorumdur" notunu düştü.
 

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