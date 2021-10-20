Tansu Dayan, Melisa Şenolsun'u tiye aldı!

Müge Anlı taklitleriyle adını duyuran sosyal medya fenomeni Tansu Dayan, bu defa ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'un kıyafetini ti'ye aldı.

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, Warsaw Film Festivali'nde giydiği cesur kıyafetiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Bu sezon Masumlar Apartmanı kadrosuna dahil olan Melisa Şenolsun, eski sevgilisi Umut Evirgen'in yönettiği ve kendisinin de başrolünde yer aldığı Kimya filmi için Warsaw Film Festivali'ndeydi.