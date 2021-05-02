Tansiyon yükseliyor, kriz büyüyor! Elleri tetikte bekliyorlar, savaş...

Kırgızistan-Tacikistan-Özbekistan arasında ‘şeytan üçgeni’ diye anılan sınır bölgesinde su ve toprak kavgası silahlı çatışmaya dönüştü. Kırgızistan ile Tacikistan arasında 28 Nisan günü başlayan çatışmalarda şu ana kadar 49 kişi hayatını kaybederken 250’nin üzerinde kişinin de yaralandığı bildirildi.

TAŞLI-SOPALI BAŞLADI



Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre; Gerilim Kırgızistan’ın Batken vilayetinde patlak verdi. Kırgız yerel yönetiminin sulama kanallarına eşit miktarda su vermediğini savunan komşu Tacikler, taş ve sopalarla Kırgızlara saldırdı. Olayların büyümesi 29 Nisan’da iki devleti karşı karşıya getirdi. Tacikistan ile Kırgızistan sınır muhafız birlikleri ağır silahlarla sınıra dayanarak ateş açtı. Taciklerin ateşi sonucu Kırgızistan köylerinde çok sayıda ev harabeye döndü.



Kırgızistan Sağlık Bakanı Eliz Sultanbekova Bişkek’te yaptığı açıklamada güvenlik nedeniyle 27 bin vatandaşın sınırdan tahliye edildiğini duyurdu. Bölgedeki çatışmaların savaşa dönüşme riski üzerine Rusya devreye girdi. Rusya’nın başını çektiği Müşterek Güvenlik Anlaşması üye ülkesi olan Kırgızistan ile Tacikistan’a telkinlerde bulunan Moskova, 29 Nisan akşamı tarafları ateşkese ikna etti. Rusya lideri Vladimir Putin, Sözcüsü Dmitriy Peskov aracılığıyla yaptığı açıklamada arabuluculuğa hazır olduğunu da ilan etti.



ÇATIŞMALAR YİNE DE DURMADI



Anlaşmaya rağmen sınır bölgesinde çatışmalar aralıklarla devam ederken dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman arasında ilk telefon görüşmesi gerçekleşti. Liderlerin ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için ortak komisyon oluşturma kararı aldıkları belirtildi. Tarafların sınırdaki ağır silahları geri çekme emri verecekleri de belirtildi.



SORUNUN NEDENİ PAYLAŞILAMAYAN SOVYET MİRASI



Kırgızistan ile Tacikistan arasında 980 kilometrelik kara sınırı bulunuyor. Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra alelacele ilan edilen bağımsızlıklar ülke sınırlarını belirsiz bıraktı.



Günümüzde iki ülke arasındaki sınırın yüzde 30’luk bölümü çözüm bekliyor. Kimi bölgede Kırgızistan içinde Tacik bölgeleri oluşurken, başka kesimlerde Tacikistan içlerinde Kırgız yerleşimler varlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Benzer durum Özbekistan ile de yaşanıyor.