Tansel Öngel kimdir? Masumlar Apartmanı'na yeni oyuncu!

Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Geçtiğimiz hafta Safiye'nin sevgilisi Naci karakterini kimin oynayacağı merak ediliyordu. Masumlar Apartmanı Naci karakterini oyuncu Tansel Öngel canlandıracak. Peki, Tansel Öngel kimdir? Masumlar Apartmanı'nda Naci'yi canlandıran Tansel Öngel ile ilgili merak edilenler...

Masumlar Apartmanı yeni bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuna Tansel Öngel katıldı. Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuna dahil olan Tansel Öngel sosyal medyada merak edilen isimler arasında yer alıyor.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis 'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep , Kilis'de doğdu, Ankara 'da büyüdü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.

Tiyatro Oyunları :

2011 - Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2009 - Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2007 - Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2005 - Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2004 - Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 - Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2002 - Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2001 - Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu

2000 - Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 - Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri:

2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)

2012 - 2014 - Benim İçin Üzülme (Niyazi) (TV Dizisi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Alvise Gritti) (TV Dizisi)

2011 - Dekupe (Serkan) (Kısa Film)

2010 - Kılıç Günü (Kılıç Ali) (TV Dizisi)

2010 - Geniş Aile (Cihangir) (TV Dizisi)

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Yalçın Gürcan) (TV Dizisi)

2007 - Elveda Derken (Kerim) (TV Dizisi)

2006 - Kaybolan Yıllar (Yoldaki Adam) (TV Dizisi)

2006 - Adak (Zeynel) (TV Dizisi)

2005 - Güz Yangını (Kerem) (TV Dizisi)

2004 - Kısmet (Kadir)(TV Filmi)

2004 - Uy Başuma Gelenler (Volkan) (TV Dizisi)