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Tankla girip şarap çaldı!

DHA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 16:55 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 16:55

Rusya'da bir kişi tankla girdiği marketten şarap çaldı


Rusya'da bir kişi, paramiliter bir spor sürüş okuluna ait bir tankla girdiği marketten şarap çaldı.Tankı marketinyanında bırakıp giden kişi, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.
 
Rusya'nın Murmansk bölgesinde bir adam, tankla soygun gerçekleştirdi. Çalıntı tankın kontrolünü kaybeden ve kimliği açıklanmayan kişi, aracın kontrolünü kaybedip bölgedeki bir marketin yakınlarındaki arabaya çarptı. Tankı yeniden hareket ettirip bölgeden uzaklaşmaya çalışırken bu kez de yakınlardaki bir dükkanın vitrinini kırarak içine girdi.
 
Yerel medyada yayınlanan haberlere göre, burada tanktan inen adam, bir şişe şarap çalarak, tankı marketin içinde bırakıp gitti. Güvenlik kameralarından hareketle tankı süren kişinin belirlenip tutuklanmasıyla, tankın paramiliter bir spor sürüş okuluna ait olduğu ortaya çıktı.

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