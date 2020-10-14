Sosyal medyadan tanıştığı pilot kabusu yaşattı! Evde 2 kere tecavüz edip...

İstanbul’da sosyal medya üzerinden kendisiyle tanışmak isteyen pilotun teklifini kabul eden genç kız kâbusu yaşadı. Eğlence mekânına gittikten sonra pilotun evinde kalan genç kız tecavüze uğradığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Adli Tıp Kurumu DNA incelemesinde genç pilotun DNA’sı olduğunu belirtince hakkında 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden kendisiyle tanışmak isteyen pilotun teklifini kabul eden genç kız kâbusu yaşadı.

Olay İstanbul Sarıyer 'de meydana geldi. Sosyal medya platformu instagram üzerinden pilot Hasan G., Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyan Reyhan C.'ye tanışmak için mesaj attı. Genç adamın arkadaşlık teklifini kabul eden ikili, belirli bir süre instagram üzerinden konuşmayı sürdürdükten sonra sohbeti whatsapp üzerinden sürdürmeye başladılar.

MEKÂN ÇIKIŞINDA EVİNE DAVET ETTİ

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; genç kadınla gece yarısına kadar sohbet eden pilot Hasan G., genç kadını eğlence mekanına davet etti. Teklifi kabul eden Reyhan C., genç adamla Şişli 'de bulunan bir eğlence mekanında buluştu. İddiaya göre mekanda alkol almak istemeyen genç kıza Hasan G., alkol alması için ısrar etti. İkili sabah a karşı mekandan ayrılırken Hasan G., genç kızı evine davet etti.

"BAKİRE OLDUĞUNU BİLİYORUM SANA ZARAR VERMEM"

Yine iddiaya göre Hasan G., genç kıza, "Benim evime gidelim ben sana zarar vermem. Ben bir babayım bana güvenebilirsin, Çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyerek güven verdi. Teklifi kabul eden Reyhan G., genç pilotla birlikte evine gitti.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUP KAPININ ÖNÜNE ATTI

Eve gider gitmez kapıyı kilitleyen Hasan G., genç kıza yaklaşarak öpmeye başladı. Alkollü olan genç pilot kendisine karşı koyan 23 yaşındaki öğrenciyi önce darp etti ardından cinsel istismarda bulundu. Korkudan ne yapacağını bilemeyen genç kadın sabaha kadar evde kaldı. Genç adam uyandığında ise genç kıza yeniden istismarda bulunup ardından kapının önüne attı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Eşyalarını evden alamayan genç kız taksiyle eve gittikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kıyafetlerini DNA örnekleri için savcılığa teslim eden genç kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Hasan G., isimli pilot genç kızla sosyal medya üzerinden tanıştığını buluşmak için randevulaştığını mekanda gittiklerinde alkol aldığını alkol sonrası ise genç kadının isteği üzerine eve gittiklerini kaydetti.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUP KAPININ ÖNÜNE ATTI

Eve gider gitmez kapıyı kilitleyen Hasan G., genç kıza yaklaşarak öpmeye başladı. Alkollü olan genç pilot kendisine karşı koyan 23 yaşındaki öğrenciyi önce darp etti ardından cinsel istismarda bulundu. Korkudan ne yapacağını bilemeyen genç kadın sabaha kadar evde kaldı. Genç adam uyandığında ise genç kıza yeniden istismarda bulunup ardından kapının önüne attı.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Eşyalarını evden alamayan genç kız taksiyle eve gittikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Kıyafetlerini DNA örnekleri için savcılığa teslim eden genç kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Hasan G., isimli pilot genç kızla sosyal medya üzerinden tanıştığını buluşmak için randevulaştığını mekanda gittiklerinde alkol aldığını alkol sonrası ise genç kadının isteği üzerine eve gittiklerini kaydetti.

KIYAFETLERİNDE DNA'SI TESPİT EDİLDİ

DNA incelemesine gönderilen çamaşırlarda ise DNA profili bulunan genç adam birlikteliğin iki tarafında istemesiyle gerçekleştiğini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık genç kızın beyanları sonrası Hasan G., hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

21 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Reyhan C., isimli genç kızın buluştuğu Hasan G., ile alkol alıp eve gittikleri, burada genç kızın istememesine rağmen cinsel saldırıya maruz kaldığı anlatılırken sinkaf içerikli hakaretlerde bulunduğu kaydedildi. 21 yıla kadar hapsi istenen pilot Hasan G., ilerleyen günlerde İstanbul Ağır ceza Mahkemesinde yargılanacak.