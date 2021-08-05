Tanganga kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Japhet Tanganga kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray, Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı 1 yıllığına kiraladı. Sarı-kırmızı ekibin 22 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Peki Tanganga kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Tanganga kimdir?

Tanganga, Hackney, 31 Mart 1999 tarihinde Londra'da Kongolu bir aileden dünyaya geldi. Greig City Academy'den mezun oldu ve 10 yaşında Tottenham'ın genç takım akademisibde futbola başladı.Haziran 2019'da, Tottenham ile olan sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. 24 Eylül 2019 tarihinde, ilk maçına EFL Cup deplasmanında Colchester United karşısında çıktı. Premier League'deki ilk maçı, 11 Ocak 2020 tarihinde kendi evinde 1-0 yenildikleri Liverpool karşılaşması oldu. Üç gün sonra, FA Cup tekrar maçında Middlesbrough karşısında 90 dakikanın tamamında oynadı ve Spurs maçı 2-1 kazanırken, Tanganga maçın adamı seçildi.

Tanganga'nın milli takım kariyeri ve başarıları

Tanganga, İngiltere'yi 16, 17, 18, 19 ve 20 yaş altı düzeylerinde temsil etti. 2017 yılında Toulon Turnuvası'nı kazanan İngiltere takımında yer aldı.

Tottenham Hotspur

Audi Cup: 2019