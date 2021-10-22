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Tanesi 100 bin euro! Artık yüzde 100 yerli üretilecek
Tanesi 100 bin euro, yerli üretim için harekete geçildi. Turizme büyük katkısı var, göz yüzünü süslüyor. Kapadokya'da sıcak hava balonu üretimi yapan firmalar, yüzde 100 yerli üretim için kolları sıvadı. Ürgüp ilçesi ve Ortahisar beldesinde sıcak hava balonu üretim merkezlerindeki hummalı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.
2019 yılında üretilip Ruanda'ya yapılan ilk sıcak hava balon ihracatının ardından Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen talepler, maliyeti düşürmek isteyen firmaları yerlileştirmeye yöneltti.